Çamlıca Camii'nde ilk ezan okundu

Yapımına 2013 yılında başlanan Çamlıca Cami`de ilk ezan okundu.

İstanbul`un en yüksek tepesine yapılan ve inşaatı 6 yıl süren camide ilk ezan sabah namazında okundu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım`ın da katıldığı sabah namazına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İçine girildiği andan itibaren İstanbul`un simgesi haline gelen selatin camilerinin adeta devamı hissini uyandıran Çamlıca Camii, her bir bölümünde en ince ayrıntısına kadar düşünülen detaylarıyla ilgi çekiyor.

Caminin yanı sıra müze, sanat galerisi, kütüphane, konferans salonu, sanat atölyesi ve otoparkın da yer aldığı Çamlıca Camii`nin inşasında birçok yenilik ve farklılık da hayata geçirildi.

34 metre çapındaki kubbesi İstanbul`u simgeliyor Osmanlı-Selçuklu mimari tarzı ile bugünün çizgilerinin bütünleştiği Çamlıca Camii, kentin yeni sembollerinden biri haline geldi.

Görkemli mimarisiyle İstanbul`un her noktasından rahatlıkla görülebilen Çamlıca Camii, bu heybetli yapısına yakışır anlamda bazı rakamsal büyüklükleri de ihtiva ediyor.

İmanın şartını temsilen 6 minareli inşa edilen Çamlıca Camii`nin üç şerefeli 4 minaresi Malazgirt Zaferi`ne ithafen 107,1 metre, iki şerefeli 2 minaresi ise 90 metre yüksekliğinde yapıldı.

Caminin 72 metre yükseklikteki ana kubbesi İstanbul`da yaşayan 72 milleti, 34 metre çapındaki kubbesi İstanbul`u simgeliyor.

Kubbenin iç yüzeyine, 16 Türk devletine ithafen Allah`ın isimlerinden 16`sı, Haşr Suresi`nin son iki ayetinden istifade edilerek yazıldı.

Çamlıca Camii, halı serili alanında 25 bin olmak üzere 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir cami kompleksi olarak tasarlandı. Camide aynı anda 8 cenazenin namazı kılınabilecek.

Çamlıca Camii ibadet alanının yanı sıra 11 bin metrekarelik müze, 3 bin 500 metrekarelik sanat galerisi, 3 bin metrekarelik kütüphane, bin kişilik konferans salonu, 8 sanat atölyesi, 3 bin 500 araçlık kapalı otoparkı bünyesinde barındırıyor.