California'nın güneyindeki orman yangını büyüyor

Santa Barbara İtfaiyesi Sözcüsü Mike Eliason, yerel KEYT-TV televizyonuna yaptığı açıklamada, 16 kilometre alana yayılan yangının 2 bin 400 ev ve binayı tehdit ettiğini belirtti.
Henüz can veya mal kaybına yol açmayan yangın kontrol altına alınamazken, bölgeye yakın yerleşimlerde yaşayan 6 bin 300 kişi için tahliye emri verildi.
Dün akşam saatlerinde şehrin kuzeyindeki Los Padres Ulusal Ormanı`nda başlayan yangının, rüzgarla birlikte Santa Ynez Dağları`nın yamaçlarına ve kanyonlarına doğru yayıldığı kaydedildi.
Ulusal Meteoroloji Servisi, yarın gece itibarıyla bölgede beklenen fırtına ve yağışın, yangının daha fazla yayılmasını önleyeceği öngörüsünde bulunuyor.
Fotoğraf: AA, Reuters, AFP