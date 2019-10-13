Cakarta'da nostaljik araba koleksiyonu ilgi çekiyor

Endonezya`nın başkenti Cakarta`nın güneyinde bulunan "Hauwke" adlı galeri, çeşitli modeldeki klasik arabaları ve eski dönemi yansıtan tasarımıyla ziyaretçilerini geçmişe götürüyor.

Galerinin işletmecisi Laurent Setjodiningrat, klasik araç tutkunu babası Hartawan`ın Avustralya’daki eğitimi sonrası 1979’dan bu yana uzun süren birikimi sonucunda bu koleksiyonu oluşturduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Koleksiyonunu sergilemek için de arabaların üretildiği döneme özgü kafeterya, akaryakıt pompası ve çeşitli süslemelerin yer aldığı özel galeri alanı tasarladı."