Buzla kaplanan Aktaş Gölü ziyaretçilerini ağırlıyor

Vatandaşlardan Taner Güneş, yaptığı açıklamada, fotoğraf çekmek için gezintiye çıktıklarını ve Aktaş Gölü`nün buzla kaplandığını görünce şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.

Gölde güzel manzaraların oluştuğunu ifade eden Güneş, "Arkadaşımla beraber buzun üzerine çıkarak harika fotoğraflar çektik. Stres attık ve buz üzerinde kayarak çok eğlendik." diye konuştu.