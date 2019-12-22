Buz tutan Çıldır Gölü'nde çay keyfi

Çıldır Gölü`nü görmeye İzmir`den gelen Güzel Yücel, gölün kendilerini büyülediğini, buraya geldiğine çok sevindiğini söyledi.

Bölgedeki ziyaretlerin son durağının Çıldır Gölü olduğunu anlatan Yücel, "Hiç böyle bir şey yaşamamıştım daha önce. Müthiş bir şey. Niye bu kadar geç gelmişim diye düşündüm. Yazın da gelip kayıkla gezmek istiyoruz. Burası çok özel bir yer" diye konuştu.