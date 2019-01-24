Buz tutan barajdaki minare ilgi odağı oluyor

Ağrı`ya 18 kilometre uzaklıkta bulunan Başçavuş köyünün büyük bölümünün, Yazıcı Barajı`nın devreye girmesiyle su altında kalması nedeniyle çoğu köy sakini göç etti.

Sakinlerinin büyük kısmının göç ettiği köyde cami ve evler su altında kalırken, köy camisinin minaresi ise su üstünde kaldı.

Yaz aylarında ulaşılamayan minare, kış aylarında baraj suyunun donması nedeniyle buz tutan kütle üzerinde yürüyerek minareye ulaşılabiliyor.

Kış aylarındaki donma nedeniyle ayrı bir güzellik sunan cami minaresi, özellikle bu mevsimde fotoğrafçılar ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geliyor.

Başçavuş köyü sakinlerinden 70 yaşındaki Abdurrahman Beşer, yaptığı açıklamada, baraj yapıldıktan sonra su seviyesinin yükselmesi ile cami ve bazı evlerin sular altında kaldığını söyledi. Camiden geriye kalan minareye baktıklarında eski hatıraların gözünde canlandığını anlatan Beşer, şöyle konuştu: "Baraj yapıldıktan sonra köyde millet hep göç etti. Cami, köy mezarlığı ve bazı evler de sular altında kaldı. Minarenin görüntüsü çok güzel. Minareyi görmek için köye turistler de geliyor. Yazın da burası çok güzel, köye turistler ve vatandaşlar gelip barajın kenarında piknik yapıyor. Minareye baktığımızda sular altında kalan köyümdeki eski günlerimizi hatırlıyorum, özlüyorum. Geriye bir tek minare kaldı. Baraj da buz tutunca minarede ortada kaldı. Manzara çok güzel."

"Çok güzel bir görsel şölen var" Minareyi fotoğraflamak için köye gelen Çetin Çelik de barajın içinde kalan minarenin kışın daha güzel olduğunu belirtti. Çelik, "Donan barajda çok güzel görsel şölen var. Biz de arkadaşlarımızla burada fotoğraf çekiyoruz. Kışı fırsat bilerek geldik, manzara harika." ifadelerini kullandı.