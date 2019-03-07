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Yaşam

Buz kalelerinden harikalar diyarı

Buz kaleleri, ABD'nin New Hampshire eyaletini kış aylarında harikalar diyarına dönüştürüyor.

07.03.2019

Buzdan yapılmış berrak bir avlu...
Kuzey Amerika`daki bu harikalar diyarı, soğuk havalar geldiğinde sıfırdan inşa ediliyor.
Buz sarkıtlarının oluşmasıyla "buz diyarı" hazırlıkları başlıyor.
Sarkıtların büyümesi için su püskürtülen metal raflar bulunuyor.
Daha sonra 70`den fazla fıskiyenin etrafına yerleştirilen sarkıtlar, buz sanatçıları tarafından toplanıyor.
Birkaç hafta içinde de alanın tamamı buzla kaplanıyor.
Sarkıtların bazıları 6 metreye kadar uzanıyor.
Güneş battıktan sonra da, buza gömülü LED ışıkları sayesinde alan rengarenk oluyor.
Ziyaretçiler, fantastik bir film müziği eşliğinde burayı keşfediyor.
Kaynak: Associated Press
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