Buz kalelerinden harikalar diyarı

Buzdan yapılmış berrak bir avlu...
Kuzey Amerika`daki bu harikalar diyarı, soğuk havalar geldiğinde sıfırdan inşa ediliyor.
Buz sarkıtlarının oluşmasıyla "buz diyarı" hazırlıkları başlıyor.
Sarkıtların büyümesi için su püskürtülen metal raflar bulunuyor.
Daha sonra 70`den fazla fıskiyenin etrafına yerleştirilen sarkıtlar, buz sanatçıları tarafından toplanıyor.
Birkaç hafta içinde de alanın tamamı buzla kaplanıyor.
Sarkıtların bazıları 6 metreye kadar uzanıyor.
Güneş battıktan sonra da, buza gömülü LED ışıkları sayesinde alan rengarenk oluyor.
Ziyaretçiler, fantastik bir film müziği eşliğinde burayı keşfediyor.