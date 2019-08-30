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Büyük Zaferin 97'nci yıl dönümü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

30.08.2019

Büyük Zaferin 97`nci yılı kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir`de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol`da yürüyüşüyle başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri vardı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar da tören de yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk`ün mozolesine ay yıldız motifli çelengi bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi`ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri`ni imzaladı.
Fotoğraf: AA
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