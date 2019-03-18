"Büyük Zafer" 104. yılında törenlerle kutlanıyor

1. Dünya Savaşı sırasında çeşitli cephelerde dünyanın en güçlü devletlerine karşı savaşan Osmanlı Devleti, Çanakkale`de büyük bir zafer kazandı.
Bugün, bu zaferin 104. yılı Türkiye`nin ve dünyanın dört bir yanında kutlanıyor.
Çanakkale
Çanakkale`nin Cumhuriyet Meydanı`nda düzenlenen törende, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerini temsilen Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça ile Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve Belediye Başkanı Ülgür Gökhan tarafından Atatürk Anıtı`na çelenk bırakıldı.
Çanakkale
Bu sırada "TCG Burgazada" gemisinden 21 pare top atışı yapıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı`nın okunmasıyla devam etti.
Çanakkale
Ardından, TBMM tarafından 1994 yılında 253 bin şehit anısına 3972 sayılı kanunla Çanakkale`ye verilen "Çanakkale geçilmez" yazılı altın madalya, Bakan Akar ve beraberindekiler tarafından Türk bayrağına takılarak göndere çekildi.
Çanakkale
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın katılımıyla, Çanakkale 18 Mart Stadyumu’nda, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Çanakkale
Törende, mehteran grubu bir gösteri yaptı.
Çanakkale
Tarihi Gelibolu Yarımadası`nda, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi`nin 104. yıl dönümü dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.
Çanakkale
Ziyaretçiler, ellerinde Türk bayraklarıyla Şehitler Abidesi başta olmak üzere bölgedeki şehitlik ve anıtları gezip dua ediyor, hatıra fotoğrafı çektiriyor.
Çanakkale
Türkiye`nin dört bir yanından gelen AKUT Arama Kurtarma Derneği üyesi 350 kişi ise Şehitler Abidesi`nde dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak, İstiklal Marşı`nı okudu.
Çanakkale
Bursa`dan gelen Gürsu Belediyesi Ayyıldız Mehteran Takımı da kısa gösteri yaptı.
Düzce
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi`nin 104. yıl dönümü nedeniyle Düzce`de şehitlikte tören düzenlendi.
Düzce
Şehitliğe gelen şehit yakınları kabirleri ziyaret etti, dua okudu.
Mardin
Mardin`de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi`nin 104. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.
Mardin
Mardin Garnizon Şehitliği`ndeki törende şehitler için saygı atışı yapıldı.
Ardahan
Ardahan`da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi`nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Ardahan Şehitliğinde tören düzenlendi.
Şanlıurfa
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi`nin 104. Yıl Dönümü dolayısıyla Şanlıurfa`nın Siverek ilçesinde tören düzenlendi.
Şanlıurfa
Törende şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.
Azerbaycan Bakü
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi`nin 104. yılı dolayısıyla Bakü Türk Şehitliği`nde tören düzenlendi.
Azerbaycan Bakü
Törene, Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Askeri Ataşe Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Türk kurumlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Azerbaycan Bakü
Büyükelçi Özoral, katılımcılarla birlikte Bakü Şehitler Hiyabanı`nı ziyaret ederek, şehit mezarlarına karanfiller bıraktı.
Azerbaycan Bakü
Büyükelçi Özoral`ın Şehitlik Anıtı`na çelenk bıraktı.
Kırklareli
Çanakkale Deniz Zaferi`nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Kırklareli`nde tören düzenlendi.
Kırklareli
Şehitlikte düzenlenen törende, şehit kabirleri ziyaret edilerek dualar okundu.
Tekirdağ
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi`nin 104. Yıl Dönümü dolayısıyla Tekirdağ`da tören düzenlendi.
Tekirdağ
Törene şehit aileleri ve gazilerde katıldı.