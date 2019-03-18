"Büyük Zafer" 104. yılında törenlerle kutlanıyor

1. Dünya Savaşı sırasında çeşitli cephelerde dünyanın en güçlü devletlerine karşı savaşan Osmanlı Devleti, Çanakkale`de büyük bir zafer kazandı.

Bugün, bu zaferin 104. yılı Türkiye`nin ve dünyanın dört bir yanında kutlanıyor.

Çanakkale Çanakkale`nin Cumhuriyet Meydanı`nda düzenlenen törende, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerini temsilen Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça ile Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve Belediye Başkanı Ülgür Gökhan tarafından Atatürk Anıtı`na çelenk bırakıldı.

Çanakkale Bu sırada "TCG Burgazada" gemisinden 21 pare top atışı yapıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı`nın okunmasıyla devam etti.

Çanakkale Ardından, TBMM tarafından 1994 yılında 253 bin şehit anısına 3972 sayılı kanunla Çanakkale`ye verilen "Çanakkale geçilmez" yazılı altın madalya, Bakan Akar ve beraberindekiler tarafından Türk bayrağına takılarak göndere çekildi.

Çanakkale Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın katılımıyla, Çanakkale 18 Mart Stadyumu’nda, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Çanakkale

Çanakkale Törende, mehteran grubu bir gösteri yaptı.

Çanakkale

Çanakkale

Çanakkale Tarihi Gelibolu Yarımadası`nda, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi`nin 104. yıl dönümü dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Çanakkale Ziyaretçiler, ellerinde Türk bayraklarıyla Şehitler Abidesi başta olmak üzere bölgedeki şehitlik ve anıtları gezip dua ediyor, hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Çanakkale Türkiye`nin dört bir yanından gelen AKUT Arama Kurtarma Derneği üyesi 350 kişi ise Şehitler Abidesi`nde dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak, İstiklal Marşı`nı okudu.

Çanakkale Bursa`dan gelen Gürsu Belediyesi Ayyıldız Mehteran Takımı da kısa gösteri yaptı.

Çanakkale

Çanakkale

Çanakkale

Çanakkale

Çanakkale

Çanakkale

Çanakkale

Çanakkale

Çanakkale

Çanakkale

Çanakkale

Çanakkale

Çanakkale

Çanakkale

Çanakkale

Çanakkale

Düzce 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi`nin 104. yıl dönümü nedeniyle Düzce`de şehitlikte tören düzenlendi.

Düzce Şehitliğe gelen şehit yakınları kabirleri ziyaret etti, dua okudu.

Düzce

Düzce

Mardin Mardin`de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi`nin 104. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Mardin Mardin Garnizon Şehitliği`ndeki törende şehitler için saygı atışı yapıldı.

Ardahan Ardahan`da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi`nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Ardahan Şehitliğinde tören düzenlendi.

Şanlıurfa 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi`nin 104. Yıl Dönümü dolayısıyla Şanlıurfa`nın Siverek ilçesinde tören düzenlendi.

Şanlıurfa Törende şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Şanlıurfa

Azerbaycan Bakü 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi`nin 104. yılı dolayısıyla Bakü Türk Şehitliği`nde tören düzenlendi.

Azerbaycan Bakü Törene, Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Askeri Ataşe Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Türk kurumlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Azerbaycan Bakü Büyükelçi Özoral, katılımcılarla birlikte Bakü Şehitler Hiyabanı`nı ziyaret ederek, şehit mezarlarına karanfiller bıraktı.

Azerbaycan Bakü Büyükelçi Özoral`ın Şehitlik Anıtı`na çelenk bıraktı.

Kırklareli Çanakkale Deniz Zaferi`nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Kırklareli`nde tören düzenlendi.

Kırklareli Şehitlikte düzenlenen törende, şehit kabirleri ziyaret edilerek dualar okundu.

Tekirdağ 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi`nin 104. Yıl Dönümü dolayısıyla Tekirdağ`da tören düzenlendi.

Tekirdağ Törene şehit aileleri ve gazilerde katıldı.

Tekirdağ