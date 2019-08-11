Büyük Çamlıca Camii'nde ilk Kurban Bayramı namazı

Büyük Çamlıca Camii, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlandı.

Ayrıca, Türkiye`nin en büyük camisi.

Cami, 3 Mayıs`ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın katılımıyla açıldı.

6 minareye sahip caminin ana kubbesinin çapı 34 metre, yüksekliği ise 72 metre.

Büyük Çamlıca Camii`nde, Ramazan Bayramı namazından sonra Kurban Bayramı namazı da ilk kez kılındı.

Camiye, kentin dört bir yanından İstanbullu akın etti.

Bayram namazı için camiye, farklı ülkelerden çok sayıda turist de geldi.

Yoğunluk nedeniyle çevre yollarda polislerce trafik akışı sağlanırken, güvenlik önlemleri de alındı.

Kılınan bayram namazı sonrası cemaat, camide bayramlaştı.

Bayram namazı için camiye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da vatandaşların bayramını kutladı.