Bursa'dan Türkiye'ye örnek arıtma tesisi

Doğudaki kanal ve akarsulardaki endüstriyel ve evsel atıkların arıtılması için oluşturuldu.

Bursa`daki Yeşil Çevre Arıtma Tesisi, Bursa Valiliği, kentin doğu bölgesindeki sanayiciler, kanaat önderleri ve yerel belediyelerin ortaklaşa kararıyla hazırlandı.

Tesis, 52 bin metreküp arıtma kapasitesine sahip.

Uludağ, Kestel ve Barakfakih Islah Organize Sanayi bölgeleri ile İsabey bölgesindeki işletmeler dahil 375 sanayici ve Kestel, Gürsu ilçelerindeki yerleşimlerin endüstriyel ve evsel atıklarıyla kirlenen sularını temizliyor.

Kapasitesini 2015`te artırarak 100 bin metreküp fiili arıtmaya çıkaran tesiste, günlük 95 bin metreküp su arıtılarak yeniden doğaya salınıyor.

Böylece bölgedeki meyve sebze üreticilerine sulama kaynağı sağlanıyor.

Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın, tesisi "kar amacı gütmeyen, ortaklarına maliyet esaslı hizmet veren bir kooperatif yapılanması" olarak nitelendirdi. "Model olarak bakıldığında Türkiye`de tek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından örnekleme yapılan, sanayi ve konutların iç içe olduğu havzalarda oluşan atık suların arıtılması için kurulan örnek bir model Yeşil Çevre modeli."

Tesisin hizmete alınmasıyla kentte önemli değişimler yaşandığını anlatan Aydın, şöyle konuştu: "Yeşil Çevre`nin arıtma hizmetine başladığı an itibarıyla Bursa`nın doğu bölgesindeki akarsular, dere ve kanallardaki endüstriyel ve evsel atıklardan oluşan kirlilik artık yok, sularımız doğal haline kavuşmuş oluyor."

Aydın, günlük ortalama 95 bin metreküp atık suyu arıtıp yeniden doğaya kazandırdıklarını söyledi.