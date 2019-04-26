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Bursa'dan Çanakkale şehitlerine vefa

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı, kentten Çanakkale Savaşları'na katılan bin askerin anısına "Bursa Seyyar Jandarma Taburu Temsili Çanakkale Uğurlama Merasimi" düzenlendi.

26.04.2019

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Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı, kentten Çanakkale Savaşları'na katılan bin askerin anısına "Bursa Seyyar Jandarma Taburu Temsili Çanakkale Uğurlama Merasimi" düzenlendi.
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