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Parçalı Bulutlu

Bursa'da renkli koşu festivali

Soğanlı Botanik Park'ta bir araya gelen yaklaşık bin kişi, renk istasyonlarından püskürtülen tozlarla rengarenk boyanıp koştu.

15.09.2019

Bursa`da, renkli koşu festivali ``Color Sky 5K``, yaklaşık bin kişinin katılımıyla yapıldı.
Soğanlı Botanik Park`ta bir araya gelen yaklaşık bin kişi, önceden dağıtılan koşucu numarası ve bilekliği, tişört ve renkli tozlarla koşuya başladı.
Katılımcıların üzerine, 5 kilometrelik parkurun belli noktalarındaki "renk istasyonları"nda, sarı, pembe, mor ve yeşil toz boyalar atıldı.
Koşucular, parkurun bitiş noktasına kıyafet ve yüzleri farklı renklere bürünmüş halde geldi.
Yaklaşık bir saat süren koşu etabının ardından şarkıcı Doğukan Manço konser verdi.
Fotoğraf: AA
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