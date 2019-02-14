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Bursa'da "Narko Timsah" operasyonu

Bursa'da, il genelinde binlerce polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu başlatıldı.

12.02.2019

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm birimlerin yer aldığı "Narko Timsah" adı verilen operasyon hava destekli sürdürülüyor.
Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekiplerinin de sokak başlarında zırhlı araçlarla önlem alarak destek verdiği operasyona 4 bin emniyet mensubu katılıyor.
Önceden belirlenen adreslere kapılar koçbaşlarıyla kırılıp girilerek arama yapılıyor.
İl Emniyet Müdürü Osman Ak`ın yönettiği operasyonda, narkotik eğitimli köpekler de kullanılıyor.
"Narko Timsah"ın, Bursa tarihinin en yüksek katılımlı operasyonu olduğu bildirildi.
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