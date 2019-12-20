Bursa ovasını sulayan Gölbaşı Göleti'nin büyük bölümü kurudu

Bu durumun yağışların az olmasından kaynaklandığını dile getiren Kılıç, şunları kaydetti: "Ayrıca dağdan inen sular ister istemez tortu, toprağı göle indiriyor ve bu durum burada bir doluluk meydana getiriyor. Bu nedenle kışın biriken suları da gölümüzde tutamıyoruz. Çünkü gölümüzün zemini dolu. Göletteki kuraklığın sebeplerinden biri de amaç dışı kullanım. Gölümüzden sanayiye de su verilmeye başlandı. Sanayicilere başka bir kaynak aktarılması gerekir."