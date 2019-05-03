Bursa Hayvanat Bahçesi'nde yavru heyecanı

Özellikle ilkbahar, yaz aylarında büyük ilgi gören ve yaklaşık 130 türden bin 500 civarında canlının bulunduğu hayvanat bahçesinde lemur ve dev karıncayiyen doğum yaptı.

Hayvanat bahçesinin yeni üyeleri olan sevimli yavrular, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Lemur ailesine 8 yeni üye Sevimli halka kuyruklu lemurlar, bahar mevsimine 8 yeni üyeyle girdi.

Yavrular tüm sürü tarafından özenle taşınıyor, beslenmeleri de dahil yetişkin bireylerin sırtına ve karnına tutunarak büyütülüyor.

Özellikle bakıcıları Halil İbrahim Bayram ile çok iyi iletişim kuran lemurlar, beslenme saatlerinde bakıcılarının omzundan inmiyor.

Yaklaşık 4 aylık gebelik sonunda dünyaya gözlerini açan yavrular, sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürüyor.

Dev karıncayiyen yavrusu bir yıl anne sırtında Almanya Dortmund Hayvanat Bahçesi`nden 2016 yılında getirilen bir çift dev karıncayiyenin de yavrusu oldu.

Hayvanat bahçesinin yaklaşık bir haftalık dev karıncayiyen yavrusu, annesinin sırtından ayrılmıyor.