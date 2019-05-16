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Bursa Hayvanat Bahçesi'nde yavru babun heyecanı

Bursa Hayvanat Bahçesi'nin sevimli sakinleri arasında bulunan babun olarak bilinen habeş maymunları, 15 gün önce 3 yavru dünyaya getirdi.

15.05.2019

Hayvanat bahçesi yetkililerinden aldığı bilgiye göre, babunlar 15 gün önce yavruladı.
Bakıcıları tarafından özel bakım uygulanan 3 yavru, ot, kök, kertenkele ve böcekle besleniyor.
Yeni yavrularla hayvanat bahçesindeki babun sayısı 22`ye ulaştı.
Babunlar, zaman zaman annelerinin kucağında ve sırtında geziniyor.
Genelde sosyal gruplar halinde yaşayan babunlar, eski Mısırlıların kutsal saydığı hayvanlar olarak biliniyor.
Erkek babunlar iri cüsseleri, gösterişli, parlak ve gri tüyleriyle dikkati çekiyor.
Babunlar arasında diş göstermek, diş gıcırdatmak ve esnemek tehdit, tımar etmek ise dostluk davranışı kabul ediliyor.
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