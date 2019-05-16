Bursa Hayvanat Bahçesi'nde yavru babun heyecanı

Hayvanat bahçesi yetkililerinden aldığı bilgiye göre, babunlar 15 gün önce yavruladı.

Bakıcıları tarafından özel bakım uygulanan 3 yavru, ot, kök, kertenkele ve böcekle besleniyor.

Babunlar, zaman zaman annelerinin kucağında ve sırtında geziniyor.

Genelde sosyal gruplar halinde yaşayan babunlar, eski Mısırlıların kutsal saydığı hayvanlar olarak biliniyor.

Erkek babunlar iri cüsseleri, gösterişli, parlak ve gri tüyleriyle dikkati çekiyor.

Babunlar arasında diş göstermek, diş gıcırdatmak ve esnemek tehdit, tımar etmek ise dostluk davranışı kabul ediliyor.