Burdurlu doğaseverin tilkiyle dostluğu

Doğadaki yalnızlığını tilki ile gideriyor

Her sabah erkenden kalkarak doğada 70-80 dakika yürüyüş yaptığını belirten Balköse, şunları kaydetti: "Doğada yaşayan hayvanları da gözlemleme şansı yakalıyorum. Tilkiyle güvene dayalı bir dostluğumuz var. Ormanlık alanda gezdiğim sırada yanıma bir tilki geldi. Ben de ertesi gün tavuk ciğeri, balık ve tavuk kemiklerinden hazırladığım yiyeceği aynı yere götürdüm. Orada saatlerce bekledim, bir süre sonra tilki yanıma geldi. Tilki götürdüğüm yiyecekleri yedi ve oradan ayrıldı. Ertesi gün yine yanımda çeşitli yiyecekler götürdüm bekledim ve tilki yine geldi. Böylece dostluğumuz başladı. Her gün aynı yere gidiyorum. O da gelip yiyeceğini yiyor. Buyursun gelsin, dostluğumuz baki. Yarım metreye kadar yanıma yaklaşıyor."