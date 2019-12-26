Bugün tüm dünyada Halkalı Güneş Tutulması yaşandı
Yılın son gök olayı olarak nitelenen Halkalı Güneş tutulması, bugün gerçekleşti. Güneş'in yüzde 97'sini örten tutulma, binlerce kişi tarafından izlendi.
26.12.2019
26 Aralık bugün Halkalı Güneş Tutulması gerçekleşti. Tutulmayla Güneş`in yüzde 97`si kapanarak ateş çemberini andıran bir görüntü beliriyor.
Nadir olan bu tutulma, Ay`ın Güneş`in önünden tam kavuşumlu geçişinde Güneş`i tam örtmediği zaman gözlemleniyor.
Güneş`in Ay tarafından örtülmeyen kısmı, Dünya`dan halka şeklinde görülüyor.
Tutulma, Çin`de 6 yıl, Endonezya`da 10 yıl, Pakistan`da 20 yıl ve Malezya`da 21 yıl sonra izlendi.
Dünyada merakla izlenen Halkalı Güneş Tutulması, Türkiye`den görülemedi.
Tutulma, 10 yıl sonra gözlenen ilk halkalı Güneş tutulması oldu.
Bir sonraki tutulma 2020 haziran ayında gerçekleşecek.
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