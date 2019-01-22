Buenos Aires'in tarihi ve sanatı aynı sokakta buluşuyor

Günümüzde, Museo de la Ciudad (Şehir Müzesi) tarafından düzenlenen fuarda, bir kilometreden fazla uzunluktaki Defensa Sokağı`nı süsleyen yüzlerce tezgahta el yapımı oyuncaklar, minyatürler, sokak sanatçılarının resim ve fotoğraflarını sergilediği bölümlerin yanı sıra Arjantin ve Uruguay`da sıkça tüketilen mate çayı bardakları bulunuyor.

Fuarın bir parçası olarak, Dorrego Meydanı`nda Arjantin kültürünün önemli bir parçası olan Tango dans gösterileri de yapılıyor.

San Telmo Fuarı`nın kurulduğu sokaktaki Şehir Müzesi, 50 yıldır birbirinden farklı eserleriyle ziyaretçilerini karşılıyor. Küçük bir alanda Buenos Aires`in tarihine ilişkin çeşitli eşyaların sergilendiği müzenin bir özelliği de eserlerin değiştirilmesi. Şehir Müzesi`nde hep aynı eserler yerine, geçmişte kullanılmış ancak günümüzde artık bulunmayan birçok eşya belirli aralıklarla değiştiriliyor. Şu anda sergilenen 1970, 1980`li yıllarda kullanılan ve artık antika olan eşyalar, ziyaretçileri geçmişe götürüyor.

Müzenin "Hatıra" başlığıyla düzenlenen kısmında eski fotoğraflar makineleri, "Sohbet" isimli bölümünde eski ev telefonları, "Yolculuk" kısmında ise eski valizlerin oluşturduğu nostaljik görüntü ziyaretçilere eski zamanları hatırlatıyor.

Ayrıca müzede eski teraziden oyuncak bebeklere, tablolardan sokak lambaları ve tabelalarına kadar birçok nesne sergileniyor.

Rehber Carlos Arias, müzenin en çok fuar günleri ziyaret edildiğini ve ortalama bin kişinin geldiğini belirtti.

Plastik sanatlarla 20 yıldır uğraşan ve her hafta San Telmo Fuarı`nda eserlerini sergileyen Jhonny Blanco, Bolivya`da İnka Medeniyeti öncesine uzanan Tiwanaku kültüründen esinlenerek yaptığı eserleri San Telmo Fuarı`nda sergiliyor. Blanco, eserleriyle kadim ve mistik Tiwanaku kültürünün daha çok duyulması ve tanınmasını amaçlıyor.