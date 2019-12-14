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Çok Bulutlu

Bu yıl 537 bin yavru kaplumbağa denizle buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, üniversiteler ve gönüllü kuruluşlarla yaptığı iş birliği neticesinde deniz kaplumbağalarını koruma çalışmalarına devam ediyor.

14.12.2019

Türkiye`de 21 önemli deniz kaplumbağaları yuvalama kumsalının 14`ünde düzenli olarak "izleme, koruma ve yuva tespit" çalışmaları yürütülüyor.
Bu yılki çalışmalarda 143,7 kilometre sahil şeridinde 4 bin 491 adet caretta caretta yuvası ve 3 bin 125 adet chelonia mydas yuva sayısı tespit edildi.
Yuvalarda yapılan sayımlarda caretta caretta türünün 359 bin 280 ve chelonia mydas türünün ise 312 bin 500 yumurta bıraktığı görüldü.
Fotoğraf: AA
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