Bu yıl 537 bin yavru kaplumbağa denizle buluştu

Türkiye`de 21 önemli deniz kaplumbağaları yuvalama kumsalının 14`ünde düzenli olarak "izleme, koruma ve yuva tespit" çalışmaları yürütülüyor.

Bu yılki çalışmalarda 143,7 kilometre sahil şeridinde 4 bin 491 adet caretta caretta yuvası ve 3 bin 125 adet chelonia mydas yuva sayısı tespit edildi.

Yuvalarda yapılan sayımlarda caretta caretta türünün 359 bin 280 ve chelonia mydas türünün ise 312 bin 500 yumurta bıraktığı görüldü.