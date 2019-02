Bu otelde dokunduğunuz her şey satılık

"Yaşanmışlıklarımı bu otele yansıttım"

Sunar, tecrübelerinden yola çıkarak Konya`da bir otel açmaya karar verdiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Otelin dekorasyonu için titiz bir çalışma yürüttük. Burası insanların hayatlarında pek birebir görmedikleri şeylerle dolu. Dünyanın birçok yerini dolaştım. Yaşanmışlıklarımı bu otele yansıttım. Hem yurt içi hem de yurt dışındaki gözlemlerim, otelin eskiyle yeni, etnikle modern karışımı bir dekorasyona sahip olmasını sağladı. Avustralya ve Amerika`daki dekorasyon dergilerinden insanların en çok beğendiği renkleri araştırdık ve bu renkleri otelimizin her köşesinde kullandık. En çok beğenilen 25 rengi kullandık. Her yatak odasını farklı renk yaptık. Camilerin minarelerini süsleyen nakkaşlar, her odanın tavanına farklı renklerle desenler yaptı."