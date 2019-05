Bu kentte sahur "tahinli pide" ile yapılıyor

"Bizim tahinli pidemiz hem ince hem gevrektir"

Güven, Karaman`da tahinlinin en çok sahurda tüketildiğine işaret ederek, şunları kaydetti: "Ramazanda her eve mutlaka birkaç tahinli pide girer. Özellikle sahurda çok tüketilir. Bu artık bir gelenek haline gelmiştir hatta halk arasında `Her gün bir tahinli tok tutar` diye bir söylemimiz bile var. Şimdi artık teknoloji gelişti, ulaşım çok hızlı. İnsanlar ülkemizin her yerinden sipariş edebiliyor. Avrupa ülkelerinde yaşayan çok sayıda Karamanlı hemşehrimiz ramazanda tahinli siparişi veriyor, kargoyla gönderiyoruz. Önceki gün İzmir`e bir koli gönderdik. Kendisini tanımıyoruz, adresimizi internetten bulmuş. Karaman`da yapılan tahinli başka yerlerde yapılanlardan farklıdır. Bizim tahinli pidemiz hem ince hem gevrektir."