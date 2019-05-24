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Parçalı Bulutlu

Brüksel'de iklim değişikliği protestosu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de merkez tren istasyonu (Gare Central) önünde toplanan binlerce çevreci, küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla gösteri yaptı.

24.05.2019

Öğrenciler ile çeşitli sendika ve derneklerin birlikte organize ettiği "Gelecek için küresel grev" temalı protesto kapsamında binlerce kişi, Brüksel Merkez Tren İstasyonu önünde toplandı.
Protestocular, ana yolları kullanarak birkaç kilometre uzaklıktaki Tour Taxis fuar alanına kadar yürüdü.
Çevre ile ilgili sloganlar atan ve renkli afişler taşıyan protestocular, AP seçimleri ile Belçika federal seçimlerinde küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik politikalara öncelik verilmesini talep etti.
Öte yandan, Brüksel`de son dönemde her hafta çeşitli iklim protestoları düzenliyor.
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