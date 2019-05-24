Brüksel'de iklim değişikliği protestosu

Öğrenciler ile çeşitli sendika ve derneklerin birlikte organize ettiği "Gelecek için küresel grev" temalı protesto kapsamında binlerce kişi, Brüksel Merkez Tren İstasyonu önünde toplandı.

Protestocular, ana yolları kullanarak birkaç kilometre uzaklıktaki Tour Taxis fuar alanına kadar yürüdü.

Çevre ile ilgili sloganlar atan ve renkli afişler taşıyan protestocular, AP seçimleri ile Belçika federal seçimlerinde küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik politikalara öncelik verilmesini talep etti.