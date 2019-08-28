Brüksel'de çizgi kahramanlar sokaklarda yaşatılıyor

Çizgi roman cenneti olarak anılan ve bugüne dek Red Kit, Tenten ve Şirinler gibi onlarca karakterin çıkış yeri olan Belçika`da bu kültür başkentin sokaklarında yaşatılıyor.

700`den fazla karikatüriste ev sahipliği yapmış olan ülkede bir de 1989 yılında ziyarete açılan karikatür müzesi bulunuyor.

Brüksel`in duvarlarını süsleyen karakterleri görenler, hem çizgi romanların sayfalarında gezinmiş oluyor hem de çizgi kahramanların maceralarına ortak oluyor.

Çizgi romanların duvarlara işlenmesi ise 1991`e uzanıyor.

Her ne kadar bu karakterler duvarlara gerçek çizerleri tarafından resmedilmese de sanatçılar, aslına bağlı kalmaya son derece özen gösteriyor.

Brüksel`deki binaların duvarlarında 50`den fazla karikatür bulunuyor ve söz konusu akım çevre şehirlere de yayılıyor.

Kentin sokaklarında gezginleri bekleyen bir başka karakter ise Vahşi Batı`nın yalnız kovboyu Red Kit. Birçok kişinin çocukluk döneminden anımsayacağı Red Kit`e Daltonlar ve sadık atı düldül eşlik ediyor.

Şirinler köyünün çizildiği duvarda ise anıt bina Atomium ve patates kızartması gibi ünü ülke sınırlarını aşan detaylara rastlanıyor.