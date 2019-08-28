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Brüksel'de çizgi kahramanlar sokaklarda yaşatılıyor

Belçika'nın başkenti Brüksel'de birçok binanın dış yüzeyine süsleyen dünyaca ünlü karikatürler ziyaretçileri çizgi kahramanların serüvenine ortak ediyor.

28.08.2019

Çizgi roman cenneti olarak anılan ve bugüne dek Red Kit, Tenten ve Şirinler gibi onlarca karakterin çıkış yeri olan Belçika`da bu kültür başkentin sokaklarında yaşatılıyor.
700`den fazla karikatüriste ev sahipliği yapmış olan ülkede bir de 1989 yılında ziyarete açılan karikatür müzesi bulunuyor.
Brüksel`in duvarlarını süsleyen karakterleri görenler, hem çizgi romanların sayfalarında gezinmiş oluyor hem de çizgi kahramanların maceralarına ortak oluyor.
Çizgi romanların duvarlara işlenmesi ise 1991`e uzanıyor.
Her ne kadar bu karakterler duvarlara gerçek çizerleri tarafından resmedilmese de sanatçılar, aslına bağlı kalmaya son derece özen gösteriyor.
Brüksel`deki binaların duvarlarında 50`den fazla karikatür bulunuyor ve söz konusu akım çevre şehirlere de yayılıyor.
Kentin sokaklarında gezginleri bekleyen bir başka karakter ise Vahşi Batı`nın yalnız kovboyu Red Kit. Birçok kişinin çocukluk döneminden anımsayacağı Red Kit`e Daltonlar ve sadık atı düldül eşlik ediyor.
Şirinler köyünün çizildiği duvarda ise anıt bina Atomium ve patates kızartması gibi ünü ülke sınırlarını aşan detaylara rastlanıyor.
Fotoğraf: AA
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