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Brüksel'de 150 yıllık tramvaylar görücüye çıktı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplu taşıma şirketi (STİB), tramvayın 150. yıl dönümü vesilesiyle en eski vagonlarını görücüye çıkardı.

02.05.2019

Yaklaşık kırk tarihi tramvay ve yeni nesil tramvay modellerinin kraliyet caddesinde sergilenmesi vatandaşlar tarafından ilgi gördü.
Bir grup vatandaş da o dönemin giysilerini giyerek nostalji yaşadı.
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