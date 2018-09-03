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Bozüyük'te, hayvan figürlü uçurtmalar renkli görüntüler oluşturdu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uçurtma şenliği yoğun ilgi gördü.

Etiketler: uçurtma, hayvan figürlü uçurtmalar, bozüyük
Kategori : Türkiye
Tarih : 03.09.2018
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