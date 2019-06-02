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Parçalı Bulutlu

"Boyalı güzeller"in göç rotaları belirlendi

Türkiye'de son günlerde yoğun gözlenen ve "boyalı güzel" olarak bilinen diken kelebeğinin göç rotasının, doğudan batıya doğru olduğu ortaya çıktı.

02.06.2019

Türkiye`de son günlerde yoğun olarak gözlenen diken kelebeğinin göç rotasının, yapılan bilimsel araştırmalarla doğudan batıya doğru olduğu belirlendi.
Doğu Anadolu Bölgesi`nde havaların ısınmasıyla yoğun şekilde görülen ve "boyalı güzel" olarak bilinen diken kelebeklerinin göçü, dikkat çekiyor.
Dünya genelinde de yaygın olarak görülen, bilimsel adı "Vanessa Cardui" olan diken kelebeğinin kilometrelerce süren göçü, Afrika`dan Kuzey Avrupa`ya, Kuzey Avrupa`dan da yeniden Afrika`ya oldukça uzun bir rotada gerçekleşiyor.
Son zamanlarda bölgede koloniler halinde uçarak adeta görsel şölen sunan kelebeklerin Türkiye`deki göç rotalarının belirlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar büyük oranda tamamlandı.
Diken kelebeğinin koloniler halinde ve nesiller boyunca doğudan batıya doğru göç ettiği belirlendi.
Kelebeğin göçü diğer canlıların göçünden biraz daha farklı. Kelebeğin göçü nesiller halinde sürüyor. Kozadan çıktıktan sonra göçlerine devam ediyorlar.
Bu kelebeklerin ana besin bitkisi `carduus` dediğimiz bir diken türü. Bazen de yaylalarda papatyagil ve ebegümecigillerden bazı bitkilere yumurta koyabiliyor.
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