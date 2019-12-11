Bosnalılar "soykırım inkarcısı" yazara Nobel verilmesine tepkili

Handke`nin Nobel ile ödüllendirilmesini değerlendiren Saraybosna ve Srebrenitsalılar, uluslararası mahkemelerin "soykırım" olarak kabul ettiği Srebrenitsa`da yaşananları inkar eden birinin bu ödülü almasını "felaket", "ikiyüzlülük" ve "rezillik" olarak nitelendirdi.

Aralarında Türkiye`nin de bulunduğu bazı ülkelerin boykot kararına da değinen Custovic, "Dünyanın tüm iyi niyetli insanları bu kararı kınayacaktır. Faşizmin dünyanın bütün toplumlarında yeniden baş gösterdiğini görüyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Saraybosnalı Hamid Custovic, Handke`ye ödül verilmesinin basit bir ikiyüzlülük örneği olduğunu belirterek, "Bu rezillik, aklanması mümkün olmayan bir medeniyet felaketidir." dedi.

Bu ödülün Handke gibi bir isme verilmesinin bazı kesimler dışında tüm dünyayı hayal kırıklığına uğrattığını dile getiren Mirsad ise "Nobel ödülünün anlamını yitirdiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın ödülün Handke`ye verilmesini sert bir dille eleştirdiğini anımsatan Mirsad, "Bu biz Boşnakların beklediği bir tepkiydi. Erdoğan bu hareketiyle bir kez daha Bosna Hersek`in dostu olduğunu kanıtladı." dedi.