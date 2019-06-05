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Parçalı Bulutlu

Bosna'daki bayram sofralarının vazgeçilmezi: Baklava

Osmanlı mutfağından Bosna Hersek mutfağına geçmiş en önemli lezzetlerden baklava, bayramlarda her evde misafirlere ikram edilen tatlıların başında geliyor.

05.06.2019

Bosnalı kadınların bazıları baklavayı kendi yapmayı tercih ediyor, bazıları da asırlık geleneklere göre yapılanlardan satın alıyor.
Başkent Saraybosna`daki tarihi Başçarşı`da bulunan "Baklava Dükkanı", eski tariflere göre baklava yapan yerlerden biri.
İşletme sahibi ve 20 yıllık baklava ustası Bedrija Tulek için baklava yapmak bir aile geleneği.
Bosna`da bayramlarda 3 tür baklava yapılıyor. Bunlar candar baklavası, klasik baklava ve sevdican baklavası.
Baklava yapımının şehir ve bölgeye göre değiştiğini anlatan Tulek, Bosna Hersek`te baklavanın iklim yapısı ve geleneklerine göre yapıldığını söyledi.
Candar baklavasının yapımının birkaç gün sürdüğünü vurgulayan Tulek, şöyle konuştu:
"Yufkalar 24 saat boyunca oklavanın üzerinde kurur. Oklavadan çıkartılan yufkalar bir gün daha kurutulduktan sonra pişirilir. Ardından içi kaymak, ceviz, badem ve fındıktan oluşan harçla doldurulur ve şerbetlenir."
Eskiden kadınlar bayramlarda en güzel baklavayı yapabilmek için yarışırdı.
Kesiminin en güzel ve yufkaların en ince olması için çabalardı.
Baklava, Bosna Hersek`te bayramların vazgeçilmezi.
Baklava sadece bayramlarda değil, düğünlerde de sofralardan eksik olmuyor.
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