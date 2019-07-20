Bosna Savaşı'nın 86 kurbanı daha toprağa verildi

Bosna Savaşı`nda Sırplar tarafından katledilen kurbanlardan bazılarının cesetlerine, savaştan yıllar sonra toplu mezarlarda ulaşıldı.
Kimlik tespiti yapılan kurbanlar, sevdiklerinin gözyaşları ve duaları eşliğinde son yolculuklarına uğurlandı.
Kurbanlar, Prijedor`daki Vedro Polje Stadı`nda düzenlenen toplu cenaze töreninin ardından kendi köylerindeki mezarlıklara defnedildi.
Prijedor Başimamı Husein Velic, toprağa verilen 86 şehidin, hakikatin şahitleri olduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:
"Tüm bu yaşananların ardından kimse hiçbir şey olmamış gibi yaşama lüksüne sahip değil. Boşnaklar kindar insanlar değillerdir ancak 1992-1995`te kendilerine yapılanları asla unutmayacaklar."
Prijedor`da ne oldu?
Bosna`daki savaşın yeni başladığı Mart 1992`de eski Yugoslavya`daki Devlet Güvenlik Teşkilatının (UDBA) başına getirilen Sırp kökenli Simo Drljaca, Prijedor`daki 13 polis karakolunda görev yapan bin 775 Sırp`ı bir ay içinde silahlandırdı.
Sırp birlikleri, 29 Nisan gecesi o dönemde nüfusunun çoğunluğu Boşnak olan Prijedor şehrini ele geçirdi.
Ağır silahlara sahip Sırp birlikleri, 23 Mayıs 1992`de Prijedor civarındaki köylere saldırdı.
Prijedor ve civarındaki katliamda 102`si çocuk 3 bin 176 sivil hayatını kaybetti.
Sırplar, 31 Mayıs 1992`de yerel radyolar üzerinden yapılan duyuruyla "Sırp olmayanların evlerinin pencerelerine beyaz çarşaf asmaları, sokağa çıkarken kollarına beyaz kurdele bağlamaları" talimatı verdi.
İşgalci Sırpların talimatlarını yerine getirmek zorunda kalan Sırp olmayan siviller, bu yöntemle tespit edildi.
Tespit edilenler, esir kamplarına götürülerek katliamlara, işkencelere ve tecavüzlere maruz kaldı.
Prijedorlu yaklaşık 30 bin sivil, o dönemde Omarska, Keraterm, Kozarac, Trnopolje ve Manjaca`daki toplama kamplarına götürüldü.
On binlerce kişi ise doğdukları topraklardan sürgün edildi.