Bosna Savaşı'nın 86 kurbanı daha toprağa verildi

Prijedor Başimamı Husein Velic, toprağa verilen 86 şehidin, hakikatin şahitleri olduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Tüm bu yaşananların ardından kimse hiçbir şey olmamış gibi yaşama lüksüne sahip değil. Boşnaklar kindar insanlar değillerdir ancak 1992-1995`te kendilerine yapılanları asla unutmayacaklar."