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Bosna Hersek'te sonbahar renkleri hayran bıraktı

Tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen Batı Balkan ülkesi Bosna Hersek'te, ekim ayının gelmesiyle kendini iyice hissettiren sonbahar, renkleriyle fotoğraf severlerin ilgi odağı oldu.

06.10.2019

Bosna Hersek`in Trnovo ve Lukomir dağları ve yamaçları, sonbaharın kahverengi ve sarı tonlarına büründü.
Fotoğraf: AA
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