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Açık

Bosna Hersek'te sonbahar kendini hissettirmeye başladı

Tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen Bosna Hersek'te, sonbahar renkleri kendini hissettirmeye başladı.

30.09.2019

Sonbaharın kahverengi ve sarı renklerine bürünen başkent Saraybosna`daki Vrelo Bosna Milli Parkı`nda, güzel görüntüler oluştu.
Fotoğraf: AA
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