Bosna Hersek'te bir Osmanlı eseri: Drina Köprüsü

Drina Köprüsü, Bosna Hersek`in doğusundaki Vişegrad şehrinde, Osmanlı tarihinin en önemli sadrazamlarından Sokollu Mehmed Paşa tarafından 1571-1577 yılları arasında yaptırıldı.

Drina Nehri üzerine yaptırılan bu mihraplı köprü, Mimar Sinan`ın Balkanlar`daki en önemli mühürlerinden biri.