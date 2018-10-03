Bosna Hersek'in kartpostallık camileri

Bosna Hersek`in farklı şehirlerinde kimi Osmanlı zamanında kimi ise daha yakın dönemde inşa edilmiş camiler, mütevazi mimarileri ve eşsiz güzellikleriyle kartpostal fotoğraflarını andırıyor. Klasik Osmanlı mimarisi ile yapılan camilerin yanı sıra özellikle Bosna`daki savaşın ardından modern mimari ile yapılan camiler, yaz-kış ülkeyi ziyaret eden turistlerin en yoğun ilgi gösterdiği eserler arasında yer alıyor. Bosna Hersek`in Banja Luka şehrindeki tarihi Ferhadiye Camisi, mimarisiyle göz kamaştırıyor.