Boş duvarları tuvalleriyle renklendiriyorlar

Emel Sezgin ve Sinan Sağol, duvarları çeşitli motif ve resimlerle donatarak bambaşka bir görünüme kavuşturuyor.
İlkokul sıralarındayken resim yapmaya ilgi duyan ve aldıkları eğitimlerle resim yeteneğini geliştiren Sezgin ve Sağol, işlerinden arta kalan zamanlarında kötü görüntü oluşturan boş duvarları renklendiriyor.
İlkokul sıralarındayken resim yapmaya ilgi duyan ve aldıkları eğitimlerle resim yeteneğini geliştiren Sezgin ve Sağol, işlerinden arta kalan zamanlarında kötü görüntü oluşturan boş duvarları renklendiriyor.