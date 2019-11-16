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Boş duvarları tuvalleriyle renklendiriyorlar

Tunceli'de yaşayan güzellik uzmanı Emel Sezgin ve ev dekorasyonu uzmanı Sinan Sağol, park, bahçe ve okul duvarlarına çizdikleri resimlerle renk katıyor.

16.11.2019

Emel Sezgin ve Sinan Sağol, duvarları çeşitli motif ve resimlerle donatarak bambaşka bir görünüme kavuşturuyor.
İlkokul sıralarındayken resim yapmaya ilgi duyan ve aldıkları eğitimlerle resim yeteneğini geliştiren Sezgin ve Sağol, işlerinden arta kalan zamanlarında kötü görüntü oluşturan boş duvarları renklendiriyor.
İlkokul sıralarındayken resim yapmaya ilgi duyan ve aldıkları eğitimlerle resim yeteneğini geliştiren Sezgin ve Sağol, işlerinden arta kalan zamanlarında kötü görüntü oluşturan boş duvarları renklendiriyor.
Fotoğraf: AA
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