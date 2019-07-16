Bolu'nun tabiat parkları "nilüfer"le bir başka güzel

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Eker, yaptığı açıklamada, dünyada özellikle küresel düzeyde yaşanan iklim değişikliklerinin birçok bitkinin doğal yollardan yok olmasına ya da azalmasına yol açtığına değinerek, bunun dışında şehirleşme ve sanayileşmeyle de bitkilerin dar alanlara hapsolduğunu kaydetti.

Bitkinin yok olmasının ekosistemde onunla bağlantılı olarak diğer hayvanların ve canlıların da yok olması anlamına geldiğine dikkati çeken Eker, doğanın korunmasına ilişkin yasal düzenlemelere işaret etti.

Eker, şöyle konuştu: "Dolayısıyla o bölgede su kalitesinin düşmesi, biyolojik çeşitliliğin azalması, birtakım mikro ölçekte iklimsel değişikliklere neden olabilir. Cezaların asıl amacı caydırıcılık. Siz istediğiniz kadar kanun koyun, istediğiniz kadar ceza yazın, sonuçta bunu kafasına koymuş insanları yüzde 100 engelleyemezsiniz. Bunun için ne yapılması gerekir? İnsanların biraz daha bilinçli olması lazım. Böyle bir şeyle karşılaştıklarında ilgili mercileri bununla ilgili olarak haberdar etmeleri gerekir. Onlar da gerekli işlemleri yaparlar."