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Parçalı Bulutlu

Bolu Dağı'nda yoğun sis

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

28.09.2019

Sis nedeniyle D-100 kara yolunda görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü.
Görüş mesafesinden etkilenen yerler şunlar:
Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık, Seymenler, Sarıçökek, Darıyeri Hasanbey ve Taşaltı.
Bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekiyor.
Bölgede ring halinde çalışma yapan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
Fotoğraf: AA
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