Bolkar'daki buzul göllerinin kış güzelliği büyülüyor

Niğde`nin Ulukışla ilçesine bağlı Meydan Yaylası mevkisinde bulunan Karagöl ve Çinili göller, yavaş yavaş buz tutmaya başlarken, kış mevsiminin getirdiği eşsiz güzellikleri ile görenleri cezbediyor.

Bolkar Dağları`nda buzul aşınması ile oluşmuş "sirk göller"den olan bu göller, endemik çiçekler ve Toros kurbağası, yeşil bitki örtüsü, yılkı atları, yer sincapları, tavşan, tilki, kurt ve yırtıcı kuşları ile yaban hayatı için de önemli bir zenginliği barındırıyor.

Doğada kamp ve yürüyüş yapmak isteyenler, eşsiz manzara eşliğinde fotoğraf çekmeyi tercih eden amatör ve profesyonel fotoğrafçılar için alternatif seçenekler sunan göller, etrafını çevreleyen yüksek kayalıklar, dağ zirveleri, sisli ve puslu görseliyle ziyaretçilerini derinden etkileyen görüntüler oluşturuyor.

Daha çok yaz mevsiminde serinlemek ve şehrin stresinden uzaklaşarak doğa ile iç içe bir yaşantı isteyen kampçı ve dağcılar tarafından tercih edilen Meydan Yaylası ve buzul göllerinin, kış mevsiminde de ziyaretçisi eksik olmuyor.

Konya`nın Ereğli ilçesinden bölgeye gelen doğa fotoğrafçısı Bülent Fakı Şengün, Meydan Yaylası`ndan sonra yaklaşık bir saatlik tırmanışla Karagöl`e ulaştıklarını ve çok güzel görüntüler ile karşılaştıklarını söyledi.

Mevsim şartlarına göre yürüyüş rotaları önceden belli olduğundan, göller bölgesine gelmekte zorlanmadığını dile getiren Şengün, şöyle konuştu: "Karagöl ve Çinili göllerini daha önce çok duymuştum. Sosyal medyadan, arkadaşlardan fotoğraflarını görmüştüm, gelmek ve kendi gözlerimle görmek bugüne nasip oldu. Çok ilginç ve muhteşem bir manzara buldum. Kış uykusuna yatmakta gecikmiş endemik Toros kurbağalarını görme ve bu mevsimde inceleme şansı buldum. Buradaki buzul gölleri ve muhteşem manzarayı fotoğraflamanın keyfine vardım. Doğaseverlerin ve fotoğrafçıların mutlaka görmesi gerekir diye düşünüyorum. İnsan, gördüğü bu güzellikler karşısında adeta rahatlıyor, hayatın stresinden, yorgunluğundan kurtuluyor."