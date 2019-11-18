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Bolivya'da şiddet olayları sürüyor: 23 ölü, 715 yaralı

Bolivya'da insan hakları ihlalleri konusunda çalışan resmi denetçi Pueblo, şiddet olaylarında, 23 kişinin öldüğünü, 8'i gazeteci, 56'sı polis, 715 kişinin de yaralandığını duyurdu.

18.11.2019

Bolivya`da 20 Ekim`deki seçimlerin ardından başlayan şiddet dalgasında ölenlerin sayısı 23`e yükseldi.
Seçimlerde hile yapıldığı iddiasındaki muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales`in istifa ettiği, sonrasında Çokuluslu Yasama Meclisinin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez`in geçici devlet başkanlığına getirildiği Bolivya`daki şiddet olaylarında ölü sayısı arttı.
Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu (IACHR) ve ülkede insan hakları ihlalleri konusunda çalışma yürüten resmi denetçi Defensoria del Pueblo`nun sosyal medya hesaplarında paylaşılan verilere göre, Bolivya`nın birçok bölgesinde süren şiddet olaylarında 20 Ekim-16 Kasım tarihlerinde 23 kişi hayatını kaybetti.
8`i gazeteci, 56`sı polis, 715 kişinin yaralandığı olaylarda, 1112 kişi gözaltına alındı, 50 kişi tutuklandı.
Bolivya`daki kriz
Bolivya`da 20 Ekim`de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.
Sonuçları tartışmalı seçimlerin iptalini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales`in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales`in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.
Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman`ın istifa çağrısı üzerine görevi bırakmış, süreci "darbe" olarak niteleyen ve tepki gösteren Meksika`nın iltica teklifini kabul etmesinin ardından bu ülkeye gitmişti.
Anez, Morales`in liderliğini yaptığı parti Sosyalizm Hareketi (MAS) mensuplarının katılmaması nedeniyle çoğunluğun sağlanamadığı oturumda, ülkenin geçici devlet başkanı ilan edilmişti.
Fotoğraf: AP
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