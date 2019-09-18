Bolivya lityum üretimini artırıyor

Güney Amerika`nın en fakir ülkeleri arasında yer alan Bolivya, dünyanın en büyük lityum rezervlerinden birine sahip.
2025 yılına gelindiğinde Çin, elektrikli araçlara olan talebin artmasıyla yılda 800 bin ton lityum karbonata ihtiyaç duyacak.
Yani gelecek yıllarda lityuma olan talep artacak. Büyük bir rezerve sahip olan Bolivya da bunun için çalışmalarını sürdürüyor.
Ülkede kurulacak lityum fabrikasıyla, metal üretimi daha da artacak.
Fabrika, yıllık ortalama 15 bin ton lityum karbonat üretim kapasitesine sahip olacak.