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Bogota'daki 'Kolombiya Sirki'

Kolombiya Ordusu tarafından kurulan başkent Bogota'daki 'Kolombiya Sirki', 26 yıldır silahlı çatışmalarda zarar görenleri eğlendirmeye devam ediyor.

09.08.2019

800 kişilik kapasiteye sahip olan çadır sirkte akrobasi, denge ve mizah performansları sergileniyor.
Fotoğraf: AA
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