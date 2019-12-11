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Bogota'da öğrenci grupları ve polis çatıştı

Kolombiya'da, hükümet karşıtı protestolar sırasında Bogota'daki Kolombiya Ulusal Üniversitesi'nde toplanan öğrenci grupları ve Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD polisleri arasında çatışma çıktı.

11.12.2019

Fotoğraf: AA, Reuters, AP
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