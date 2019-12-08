Boğaziçi Ekspresi ilk seferinde Sakarya'ya ulaştı

"Çok rahat geçti yolculuğumuz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan`a candan teşekkür ederim, seni çok seviyorum" diye konuştu.

Yolcu Erol İbat da çok memnun kaldıklarını belirterek,

"Bu trenler 5-6 sene önce kalkmıştı, şimdi tekrar hizmete başlamış. Bozüyük`ten Arifiye`ye ilk bileti de bana verdiler. Bundan sonra ara istasyonlarda inen binenler için çok iyi olacak. Hızlı tren merkez istasyonlarda duruyor, ara istasyonlardaki yolcular için bu tren çok faydalı oldu" ifadelerini kullandı.