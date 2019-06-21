Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın

Ortakent-Yahşi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi`ndeki makilik ve otluk alandan duman yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ve Bodrum Orman İşletme Şefliğine bağlı ekip, alevlere müdahale etti.