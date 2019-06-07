Bodrum yerli turistle "bayram" etti

Ege ve Akdeniz kültürünün harmanlandığı, masmavi denizi, eğlence hayatı ile Bodrum...

Mavi pencereli, beyaz badanalı butik otelleriyle dikkat çeken ilçeye gelenler için geceleri konser ve dans gösterileri düzenleniyor.

Sahipleri arasında yerli ve yabancı iş adamlarının bulunduğu çok sayıda lüks yat da tatil öncesi Bodrum`un koylarını mesken tuttu.