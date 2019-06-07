Bodrum yerli turistle "bayram" etti

Ege ve Akdeniz kültürünün harmanlandığı, masmavi denizi, eğlence hayatı ile Bodrum...
Bayram tatilinde ilçedeki tesisler yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.
Turistler, Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Göltürkbükü, Yalıkavak, Turgutreis, Akyarlar, Gümüşlük plajlarında güneşlendi.
Masmavi sularda denize girme, su jetiyle deniz turu, tarihi yerleri gezme, yürüyüş parkurlarında trekking yapma imkanı buldular.
Mavi pencereli, beyaz badanalı butik otelleriyle dikkat çeken ilçeye gelenler için geceleri konser ve dans gösterileri düzenleniyor.
Sahipleri arasında yerli ve yabancı iş adamlarının bulunduğu çok sayıda lüks yat da tatil öncesi Bodrum`un koylarını mesken tuttu.
Değeri milyon dolarları bulan lüks yatlar, Bodrum Kalesi, Kara Ada açıkları başta olmak üzere bölgeye yakın el değmemiş koylara demirledi.
Sayıları yüzleri bulan yatlar, Bodrum turizmine canlılık getirdi.