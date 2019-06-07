TRT Haber

Az Bulutlu
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara  31ºC
Az Bulutlu

Bodrum yerli turistle "bayram" etti

Mausoleum, Bodrum Kalesi, yöresel yemekleri ve eşsiz güzellikteki koylarıyla ziyaretçilerini hayran bırakan Bodrum, Ramazan Bayramı tatilinde yerli turist akınına uğradı.

07.06.2019

Ege ve Akdeniz kültürünün harmanlandığı, masmavi denizi, eğlence hayatı ile Bodrum...
Bayram tatilinde ilçedeki tesisler yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.
Turistler, Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Göltürkbükü, Yalıkavak, Turgutreis, Akyarlar, Gümüşlük plajlarında güneşlendi.
Masmavi sularda denize girme, su jetiyle deniz turu, tarihi yerleri gezme, yürüyüş parkurlarında trekking yapma imkanı buldular.
Mavi pencereli, beyaz badanalı butik otelleriyle dikkat çeken ilçeye gelenler için geceleri konser ve dans gösterileri düzenleniyor.
Sahipleri arasında yerli ve yabancı iş adamlarının bulunduğu çok sayıda lüks yat da tatil öncesi Bodrum`un koylarını mesken tuttu.
Değeri milyon dolarları bulan lüks yatlar, Bodrum Kalesi, Kara Ada açıkları başta olmak üzere bölgeye yakın el değmemiş koylara demirledi.
Sayıları yüzleri bulan yatlar, Bodrum turizmine canlılık getirdi.
TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER