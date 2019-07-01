Biyoloji öğretmeninin fosil koleksiyonu

54 yaşındaki Hasan Kaplan, Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmenlik yapıyor.

Kaplan, doğaya olan merakı ve mesleğinin de etkisiyle 20 yıl önce fosil toplamaya başladı.

Bir süre sonra boş zamanlarını tamamen bu işe ayıran Kaplan, 20 yılda 3 bin civarında bitki ve hayvan fosiline ulaştı.

Kaplan, topladığı fosilleri evinde sergilerken, öğrencilerinin ve bu alana ilgi duyanların yararlanması amacıyla da "Hatay Paleoekolojisi ve Zamanın Tanıkları Hatay Fosilleri" adlı bir kitap çıkardı.

Hasan Kaplan, fosil bulmak için Hatay`ın farklı noktalarında araştırmalar yaptığını söyledi.

Çalışmaları sonucu 200 farklı türe ait bitki ve hayvan fosili topladığını anlatan Kaplan, şöyle konuştu: "İlk başlarda deniz kestaneleri, mercan, salyangoz fosilleri buldum. Hatay`ın bütün coğrafyasını gezdim. Şu ana kadar 200 farklı türde yaklaşık 3 bin bitki ve hayvan fosiline sahip durumdayım. Hatay, Türkiye`de omurgasız fosiller bakımından en zengin bölgelerden biri konumunda. 60 milyon yıllık fosillere Kel Dağı`nda, 3 milyon yıllık fosillere ise Sinanlı bölgesinde rastladım. Sinanlı bölgesinde ağırlıklı olarak `Gastropod` ve `Bivalvia` fosilleri bulunuyor. Kel Dağı`nda ise derisi dikenlilerden deniz kestaneleri ve `Amonit` parçaları bulunuyor.``

Türkiye`de az bulunan fosillerin Hatay`da olduğuna dikkat çeken Kaplan`ın koleksiyonunda şunlar var: