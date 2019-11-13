Bitlis'te patatesten 260 milyon liralık gelir hedefleniyor

Bu yıl patateste rekoltenin beklentilerinin üstünde olduğunu belirten Çelik, şöyle konuştu: "İlimizin birkaç stratejik ürünü var. Patates de bunlardan biridir. Aynı zamanda iyi de bir endüstriyel bitkimizdir. Ahlat başta olmak üzere 45 bin dönüm alanda patates ekimimiz mevcuttur. 315 üreticimizin yetiştirdiği patates üretiminde bu yılki rekoltemiz 200 bin tondur. Yaklaşık 15 çiftçi 7 bin dekar alanda 45 bin ton sertifikalı patates üretimi yapıyor. Sertifikalı patatesleri ilimizdeki üreticiler kullanıyor, gerisi komşu illere ve yurt dışına ihraç ediliyor. Patates üretimi ilimizde yaklaşık olarak nisan ayında başlar kasım ayına kadar 5 aylık sürede tarlada devam eder. 4 bin insan istihdam ediliyor. Patates üretiminde Türkiye ihtiyacının yaklaşık yüzde 5`lik kısmını ilimiz karşılamaktadır. Patateslerin ilimize katkısı 260 milyon liradır."