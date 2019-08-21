Bitlis'te 300 ton fıstık hasadı bekleniyor

Bitlis`teki yabani menengiç ağaçlarına Tarım ve Orman Müdürlüğünün 2011`de başlattığı proje kapsamında fıstık aşısı yapılmaya başlandı.

Yıllarca bölgede yakacak ihtiyacının karşılanmasında kullanılan ağaçların bu yöntemle ekonomiye kazandırılması köylülerin de geçim kaynağı oldu.

Atıl durumdaki ağaçlara yapılan aşı sayesinde fıstık üretimine başlayan köylüler, her yıl birlikte gelirlerini de artırmaya başladı.

Aşı yapılan 50 bin menengiç ağacından, bu yıl 300 ton fıstık hasat edilerek 20 milyon lira gelir elde edilmesi bekleniyor.