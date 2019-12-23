Bitlisli kayakçılar, Nemrut Dağı'nda şampiyonalara hazırlanıyor

"Gençleri kötü alışkanlıklardan da koruyoruz."

Yaklaşık 20 gündür Nemrut Dağı`nda kayaklı koşu antrenmanı yaptıklarını belirten Doymaz, şunları kaydetti: "Kent merkezi ve rakımı düşük yerlerde kar yok. Bizler de yüksek yerlere çıkıyoruz. 2020 yurt dışı ve Türkiye`de yapılacak yarışmalara hazırlanıyoruz. Sürekli artan sporcu sayımızla çalışmalara devam ediyoruz. Okul çıkışı öğrencilerin çoğu kurslara kaldığı için çalışma zamanımız azalıyor. Ev ev gezip sporcularımızı antrenmana getiriyorum. Biz sporu sadece başarı ve derece almak için yapmıyoruz. Gençleri kötü alışkanlıklardan da koruyoruz."